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Польские водители стали угрозой для Европы

Польские водители стали угрозой для Европы

artyommm 747 0
В Союзе страховых компаний Польши рассказали, как часто польские автолюбители становятся виновниками ДТП и почему.
Польские водители стали угрозой для Европы

Водители на дорогах во многих европейских странах испытывают страх при виде машин с регистрационными номерами Польши. Только в прошлом году польские автолюбители стали виновниками 62,5 тыс. аварий в Европе. Как говорят польские СМИ, страна сохраняет за собой по этому показателю первенство.

В Союзе польских страховых компаний сообщают, что с каждым годом количество ДТП на европейских дорогах по вине польских водителей только растет. Чаще всего причиной становится превышение скорости, несоблюдение правил приоритетного проезда, игнорирование дорожных знаков, а также слишком самоуверенное вождение и отсутствие внимания к остальным участникам дорожного движения.

Больше всего ДТП в 2017 году в пределах Европы поляки спровоцировали в Германии (33 тысячи аварий). В Великобритании – почти 5 тысяч, во Франции –  4,5 тыс., в Италии – 4,4 тыс. Именно на эти страны пришлось 70% ДТП по вине водителей из Польши. 

В среднем ущерб, который был причинен польским водителем в рамках одного ДТП, оценивается в 108 тыс. крон. В целом общая сумма ущерба составила 7,2 млрд крон, и это на 11% больше, чем годом ранее.

Источник: novinky.cz

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Темы
Польша дороги Евросоюз статистика авария
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