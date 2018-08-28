Польские водители стали угрозой для Европы

В Союзе страховых компаний Польши рассказали, как часто польские автолюбители становятся виновниками ДТП и почему.

Водители на дорогах во многих европейских странах испытывают страх при виде машин с регистрационными номерами Польши. Только в прошлом году польские автолюбители стали виновниками 62,5 тыс. аварий в Европе. Как говорят польские СМИ, страна сохраняет за собой по этому показателю первенство.

В Союзе польских страховых компаний сообщают, что с каждым годом количество ДТП на европейских дорогах по вине польских водителей только растет. Чаще всего причиной становится превышение скорости, несоблюдение правил приоритетного проезда, игнорирование дорожных знаков, а также слишком самоуверенное вождение и отсутствие внимания к остальным участникам дорожного движения.

Больше всего ДТП в 2017 году в пределах Европы поляки спровоцировали в Германии (33 тысячи аварий). В Великобритании – почти 5 тысяч, во Франции – 4,5 тыс., в Италии – 4,4 тыс. Именно на эти страны пришлось 70% ДТП по вине водителей из Польши.

В среднем ущерб, который был причинен польским водителем в рамках одного ДТП, оценивается в 108 тыс. крон. В целом общая сумма ущерба составила 7,2 млрд крон, и это на 11% больше, чем годом ранее.

Источник: novinky.cz