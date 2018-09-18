Чешская полиция будет ловить и штрафовать водителей со смартфонами

Чешская дорожная полиция с 18 по 21 сентября будет проверять с помощью специального оборудования, пользуются ли водители телефоном за рулем. Наказания за нарушение ужесточат.

На этой неделе дорожная полиция Чехии займется водителями, которые отвлекаются на мобильный телефон во время вождения. Невнимательность водителей при езде стала самой распространенной причиной аварий в ЧР. При этом разговоры по телефону являются третьим по распространенности нарушением, за которое начисляются штрафные баллы. Поэтому полиция и Министерство транспорта ЧР готовят более строгие наказания для любителей смартфонов за рулем.

Часто водители пытаются скрыть от полиции, что причиной аварии было то, что они набирали СМС на смартфоне и не смотрели на дорогу. Но обмануть полицейских сложно: теперь они используют специальные подзорные трубы, которые видят на расстоянии до 800 метров и могут снять видео и фото. Доказать, что водитель пользоваться телефоном, стало легко. Именно это оборудование полицейские будут использовать на этой неделе для проверки водителей. Акция продлится до пятницы, 21 сентября.

Кроме проверок Министерство транспорта и полиция собираются ужесточить наказание в виде штрафных баллов. Уже сейчас по 2 балла в год за смартфоны за рулем получает около 50 тысяч чешских водителей. Четвертый год подряд растет количество ДТП и жертв аварий, случившихся по невнимательности из-за телефона.

В ближайшем будущем за звонки, сообщения или трансляцию езды в социальных сетях вместо двух баллов водители будут получать сразу четыре.

Кроме штрафных баллов водителям будут грозить и штрафы до 2500 крон на месте и до 10 тысяч при заведении административного дела. Изменения станут частью поправки к закону о дорожном движении, который рассмотрит правительство Андрея Бабиша.

Источник: ceskatelevize.cz