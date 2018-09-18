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Чешская полиция будет ловить и штрафовать водителей со смартфонами

Чешская полиция будет ловить и штрафовать водителей со смартфонами

Vladislava M 878 0
Чешская дорожная полиция с 18 по 21 сентября будет проверять с помощью специального оборудования, пользуются ли водители телефоном за рулем. Наказания за нарушение ужесточат.
Чешская полиция будет ловить и штрафовать водителей со смартфонами

На этой неделе дорожная полиция Чехии займется водителями, которые отвлекаются на мобильный телефон во время вождения. Невнимательность водителей при езде стала самой распространенной причиной аварий в ЧР. При этом разговоры по телефону являются третьим по распространенности нарушением, за которое начисляются штрафные баллы. Поэтому полиция и Министерство транспорта ЧР готовят более строгие наказания для любителей смартфонов за рулем.

Часто водители пытаются скрыть от полиции, что причиной аварии было то, что они набирали СМС на смартфоне и не смотрели на дорогу. Но обмануть полицейских сложно: теперь они используют специальные подзорные трубы, которые видят на расстоянии до 800 метров и могут снять видео и фото. Доказать, что водитель пользоваться телефоном, стало легко. Именно это оборудование полицейские будут использовать на этой неделе для проверки водителей. Акция продлится до пятницы, 21 сентября.

Кроме проверок Министерство транспорта и полиция собираются ужесточить наказание в виде штрафных баллов. Уже сейчас по 2 балла в год за смартфоны за рулем получает около 50 тысяч чешских водителей. Четвертый год подряд растет количество ДТП и жертв аварий, случившихся по невнимательности из-за телефона.

В ближайшем будущем за звонки, сообщения или трансляцию езды в социальных сетях вместо двух баллов водители будут получать сразу четыре.

Кроме штрафных баллов водителям будут грозить и штрафы до 2500 крон на месте и до 10 тысяч при заведении административного дела. Изменения станут частью поправки к закону о дорожном движении, который рассмотрит правительство Андрея Бабиша.

Источник: ceskatelevize.cz

 
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штраф полиция Автомобили
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