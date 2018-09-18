Чешская полиция будет ловить и штрафовать водителей со смартфонами

На этой неделе дорожная полиция Чехии займется водителями, которые отвлекаются на мобильный телефон во время вождения. Невнимательность водителей при езде стала самой распространенной причиной аварий в ЧР. При этом разговоры по телефону являются третьим по распространенности нарушением, за которое начисляются штрафные баллы. Поэтому полиция и Министерство транспорта ЧР готовят более строгие наказания для любителей смартфонов за рулем.
Часто водители пытаются скрыть от полиции, что причиной аварии было то, что они набирали СМС на смартфоне и не смотрели на дорогу. Но обмануть полицейских сложно: теперь они используют специальные подзорные трубы, которые видят на расстоянии до 800 метров и могут снять видео и фото. Доказать, что водитель пользоваться телефоном, стало легко. Именно это оборудование полицейские будут использовать на этой неделе для проверки водителей. Акция продлится до пятницы, 21 сентября.
Кроме проверок Министерство транспорта и полиция собираются ужесточить наказание в виде штрафных баллов. Уже сейчас по 2 балла в год за смартфоны за рулем получает около 50 тысяч чешских водителей. Четвертый год подряд растет количество ДТП и жертв аварий, случившихся по невнимательности из-за телефона.
В ближайшем будущем за звонки, сообщения или трансляцию езды в социальных сетях вместо двух баллов водители будут получать сразу четыре.
Кроме штрафных баллов водителям будут грозить и штрафы до 2500 крон на месте и до 10 тысяч при заведении административного дела. Изменения станут частью поправки к закону о дорожном движении, который рассмотрит правительство Андрея Бабиша.
Источник: ceskatelevize.cz