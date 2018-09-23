Крупные производители снижают цены на свои автомобили по всей Европе

Таким образом они пытаются справиться с переизбытком автомобилей на складах.

Август, как правило, является самым слабым месяцем для продажи автомобилей. Лишь небольшая часть клиентов автосалонов покупают новый автомобиль в конце лета. Но в этом году ситуация была иной: продажи автомобилей в августе выросли на 31%, было продано на 270 тыс. автомобилей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако, как отмечают эксперты, хорошо продавались лишь определенные марки и модели автомобилей: некоторые компании продавали свои машины по очень привлекательным ценам, чтобы освободить заполненные склады.

«Продажи в августе нельзя рассматривать как отражение общей ситуации на рынке автомобилей, так как многие компании старались продать как можно больше машин за меньшую цену, - рассказал Мирослав Блага, директор по розничным продажам в Škoda Auto, - при этом одни компании были вынуждены снижать цену на десятки тысяч своих автомобилей, а у других этой проблемы не было. Например, продажи Škoda не отклонились от долгосрочных показателей, а Kia, Nissan, Renault и Volkswagen распродавали свои автомобили в августе».

Немецкий автопроизводитель BMW недавно заявил, что будет снижать цены на свои автомобили даже в оставшуюся часть года. А концерн Volkswagen предупредил своих акционеров о том, что в этом году он не выполнит свои планы по продажам.

Источник: lidovky.cz