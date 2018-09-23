Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
03d 8 °C
Крупные производители снижают цены на свои автомобили по всей Европе

Крупные производители снижают цены на свои автомобили по всей Европе

Yuliya Boda 918 0
Таким образом они пытаются справиться с переизбытком автомобилей на складах.
Крупные производители снижают цены на свои автомобили по всей Европе

Август, как правило, является самым слабым месяцем для продажи автомобилей. Лишь небольшая часть клиентов автосалонов покупают новый автомобиль в конце лета. Но в этом году ситуация была иной: продажи автомобилей в августе выросли на 31%, было продано на 270 тыс. автомобилей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако, как отмечают эксперты, хорошо продавались лишь определенные марки и модели автомобилей: некоторые компании продавали свои машины по очень привлекательным ценам, чтобы освободить заполненные склады.

«Продажи в августе нельзя рассматривать как отражение общей ситуации на рынке автомобилей, так как многие компании старались продать как можно больше машин за меньшую цену, - рассказал Мирослав Блага, директор по розничным продажам в Škoda Auto, - при этом одни компании были вынуждены снижать цену на десятки тысяч своих автомобилей, а у других этой проблемы не было. Например, продажи Škoda не отклонились от долгосрочных показателей, а Kia, Nissan, Renault и Volkswagen распродавали свои автомобили в августе».

Немецкий автопроизводитель BMW недавно заявил, что будет снижать цены на свои автомобили даже в оставшуюся часть года. А концерн Volkswagen предупредил своих акционеров о том, что в этом году он не выполнит свои планы по продажам.

Источник: lidovky.cz

Рассказать всем:
Темы
Европа Автомобили распродажа Skoda
Читайте
по теме 
В Чехии растет количество внебрачных детей
14.08.2018 09:51 Общество
В Чехии растет количество внебрачных детей
1237 0
Чехия отказалась участвовать в европейском саммите по вопросам миграции
22.06.2018 06:32 Политика
Чехия отказалась участвовать в европейском саммите по вопросам миграции
2943 0
В Чехии и во всей Европе продолжает расти инфляция
16.06.2018 12:08 Авторские колонки
В Чехии и во всей Европе продолжает расти инфляция
2537 0
Наступает революция в искусстве: Марко Амбросеккья и Espansionismo, миллионы евро за произведение артиста
11.06.2018 13:30 Интервью
Наступает революция в искусстве: Марко Амбросеккья и Espansionismo, миллионы евро за произведение артиста
4313 0
Последние новости:
24
сентября
Что происходит в Чехии с рынком нелегального трудоустройства?
24.09.2018 13:50 Экономика
Что происходит в Чехии с рынком нелегального трудоустройства?
1442 0
Чешский грибник побил республиканский рекорд по опьянению
24.09.2018 13:10 Общество
Чешский грибник побил республиканский рекорд по опьянению
1893 0
В Чехии выпал первый снег
24.09.2018 12:21 Общество
В Чехии выпал первый снег
1722 0
23
сентября
Развитие предпринимательства в Чехии: что нового?
23.09.2018 16:51 Общество
Развитие предпринимательства в Чехии: что нового?
1032 0
В Чехии наступил день осеннего равноденствия
23.09.2018 16:02 Общество
В Чехии наступил день осеннего равноденствия
966 0
22
сентября
В Праге задержали водителя автобуса, принимавшего наркотики за рулем
22.09.2018 16:26 Общество
В Праге задержали водителя автобуса, принимавшего наркотики за рулем
1814 0
Чешские города присоединились к Всемирному дню без автомобиля
22.09.2018 15:01 Общество
Чешские города присоединились к Всемирному дню без автомобиля
613 0
21
сентября
В Чехии начался предзаказ iPhonе XS и XS Max
21.09.2018 11:06 Общество
В Чехии начался предзаказ iPhonе XS и XS Max
1043 0
Температура в Чехии снова бьет рекорды
21.09.2018 09:44 Общество
Температура в Чехии снова бьет рекорды
1592 0
20
сентября
Названо место Чехии в новом мировом рейтинге по качеству жизни
20.09.2018 11:42 Экономика
Названо место Чехии в новом мировом рейтинге по качеству жизни
2979 0


Мобильная версия