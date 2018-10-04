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Чешским водителям напомнили, что их нарушения в ЕС не останутся без наказания

Чешским водителям напомнили, что их нарушения в ЕС не останутся без наказания

artyommm 841 0
В странах ЕС набирает обороты система обмена данными о водителях EUCARIS.
Чешским водителям напомнили, что их нарушения в ЕС не останутся без наказания

Страны ЕС начали обмениваться данными о водителях, которые нарушили ПДД. Жителям Чехии уже приходят сотни тысяч «писем счастья» из Австрии и Франции. Чешская полиция, в свою очередь, больше всего уведомлений о штрафах отправляет в Польшу. 

Еще 2-3 года назад чешский водитель мог быть полностью уверен, что за его нарушение за границей ему ничего не грозит, если полиция не остановит его прямо на дороге. Но времена меняются, Европа интегрируется, в том числе и в сфере принуждения для оплаты штрафов.

В 2017 году Австрия проверила 131 563 чешских регистрационных номера автомобилей, чтобы найти владельцев и отправить им уведомление о штрафе, чаще всего – за превышение скорости. Такой информацией поделилось австрийское Министерство внутренних дел. 

Кроме Австрии, еще строже к чехам относятся радары во Франции. В прошлом году оттуда в Чехию пришло 48 824 «письма счастья». Штрафы при этом в некоторых европейских странах намного выше.

Распространенный пример: автовладельцу из Праги пришел штраф из Австрии за то, что месяц назад он превысил скорость на 8 км/ч возле Зальцбурга. Сумма штрафа составила 40 евро, или 1 040 крон в пересчете. Письмо написано на двух языках: по-немецки и по-чешски. Оно также содержит приложение, в котором сообщается, что если виновник захочет подать апелляцию, то общаться с госорганами ему придется по-немецки.

Штрафовать водителей из других стран Европы стало возможным благодаря системе обмена данных EUCARIS. Постепенно к ней присоединяются государства ЕС, а также Норвегия и Швейцария. Чехия предоставляет данные о водителях странам объединения с 2016 года, а с августа 2017 года она также начала требовать оплаты штрафов от иностранцев, которые нарушили ПДД на территории ЧР.

Источник: idnes.cz

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Темы
Евросоюз штраф Автомобили Чехия
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