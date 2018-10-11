Škoda выпустит самый доступный в Чехии электромобиль

В 2019 году в продаже появится полноценный электромобиль Škoda Citigo. Это будет самое доступное предложение на рынке.

В конце следующего года в Чехии начнет продаваться мини-автомобиль Škoda Citigo на электродвигателе. Его цена, включая НДС, не превысит 500 тысяч крон. Об этом сообщил специализированный автожурнал Autonaelektřinu. Таким образом, Škoda Citigo станет самым доступным полноценным электромобилем на чешском рынке.

По информации портала PushEVS.com, представители Škoda хотят, чтобы конечная цена автомобиля не превышала 19 000 евро.

Автомобиль будет оснащен аккумулятором мощностью 37,7 кВт. Это больше, чем у электромобиля e-golf от концерна Volkswagen. Одного заряда хватит на поездку до 270 километров в цикле WLTP.

Citigo станет первым серийно произведенным электромобилем от Škoda. Предзаказы на покупку электромобиля компания начнет принимать в первом квартале следующего года. Производство начнется в третьем квартале.

Источник: auto.idnes.cz