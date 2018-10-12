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Европейские автомобили могут резко подорожать из-за новых лимитов

Европейские автомобили могут резко подорожать из-за новых лимитов

Vladislava M 706 0
Новые лимиты на выбросы вредных веществ, утвержденные Евросоюзом, могут изменить автомобильную промышленность в Европе до неузнаваемости. Эксперты прогнозируют взлет цен до недоступного уровня.
Европейские автомобили могут резко подорожать из-за новых лимитов

Более строгие лимиты на выбросы вредных веществ для автомобилей, изготовленных в Евросоюзе, могут сказаться на стоимости машин для клиентов. Из-за новых норм вся отрасль европейской автомобильной промышленности может измениться до неузнаваемости, предупреждают эксперты.

Министры окружающей среды членских государств Евросоюза договорились, что частные автомобили, которые будут выпускаться в ЕС с 2030 года, должны выделять на 35% меньше СО2, чем в 2021 году. Уровень загрязняющих добавок должен снизиться на 30%.

«Подстроить производство под новые нормы автомобильным компаниям будет очень сложно. Им придется делать акцент на электромобилях и продавать их с минимальной или нулевой маржей. Также это приведет к технологической и экономической угрозе всей отрасли. Внешнее давление вместе с другими трендами может изменить автомобильную промышленность в Чехии до неузнаваемости», – прокомментировал Петр Кнап, специалист по автомобильному сектору консультационной компании EY.

Эксперты сходятся во мнениях, что такие нереалистичные лимиты могут привести к значительному ослаблению европейской автомобильной промышленности и росту популярности азиатских авто. Это грозит тем, что автомобили, произведенные в Евросоюзе, резко подорожают и станут недоступными.

К снижению выбросов вредных веществ уже давно готовится чешская автомобильная компания Škoda. В следующем году она выпустит на рынок первый электромобиль в рамках модельного ряда Citigo. Его стоимость не должна превысить 19 000 евро.

Источник: auto.idnes.cz

 

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авторынок Евросоюз Чехия экология
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