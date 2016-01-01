Maxima Pojišťovna

Страховая компания Maxima

4086

Крупная страховая компания Maxima предлагает разные варианты страховки для иностранцев в Чехии. В отделении по адресу Italská 1 583 / 24, Praha 2, Vinohrady, 120 00 иностранцев могут обслужить на русском и украинском языках. Телефон: +420 273 190 424.

Комплексное годовое медицинское страхование на 2016 год стоит 7400 крон (студентам – 6300 крон). Страховая сумма полиса составляет 60 тысяч евро.

Также в Maxima можно оформить страховой полис на необходимую и неотложную помощь. Вариант Standart обойдется в 400 крон в месяц/4600 крон в год. Вариант Premium – в 500 крон в месяц либо 5000 крон в год. В такой полис входит неотложная врачебная помощь и обследования. Общее покрытие страховки составляет 80 тысяч евро и 60 тысяч евро на 1 страховой случай.

Кроме того, страховая компания Maxima предлагает специальные полисы для беременных женщин (от 44 тысячи крон в год с лимитом в 80 тыс. евро) и полисы для детей от 0 до 2 лет BABY, в которые входят профилактические осмотры и необходимые прививки до 1,5 лет. Консультацию по этим видам страхования можно получить по телефону +420 273 190 430.

В отделении по адресу Italská 1 583 / 24, Praha 2, Vinohrady, 120 00 иностранцев могут обслужить на русском и украинском языках. Телефон: +420 273 190 424.

Также в услуги страховой компании входит страхование имущества и предпринимателей.

Сайт: www.maximapojistovna.cz

Электронная почта: vojtkova@maxima-as.cz