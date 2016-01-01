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Образование и наука // ВУЗы // Частные // Современные курсы английского языка в Праге
Образование и наука // Языковые школы // Современные курсы английского языка в Праге
Образование и наука // Ясли и детские сады // Современные курсы английского языка в Праге

Современные курсы английского языка в Праге

Вы все еще думаете, что учить английский скучно, догоро и бесполезно? Тогда приходите в Smart Education и взгляните на обучение по-новому! Занятия в игровой форме для детей младшего возраста: сказки, стихи, считалки и песни на английском вместе с героями мультфильмов. Для Школьников: занятия для восполнения пробелов в знании английского языка и помощь в выполнении домашенего задания. Разговорный английский для студентов и взрослых: фильмы, обсуждения, коммуникативные игры в теплой атмосфере — это возможность провести время с пользой и повысить разговорный с легкостью и удовольствием. Подготовка к экзаменам, поступлению, собеседованию и т.д. Мы ждем Вас на бесплатное занятие!
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Контакты
www.smarteducation.cz
+420 775 05 88 40
Vodičkova 699/28, Nové Město, 110 00 Praha-Praha 1, Česká republika , Станция метро Můstek



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