Страховая компания ERGO

3786

Чешская страховая компания ERGO pojišťovna была основана в 1994 году компанией VICTORIA pojišťovna, a. s. Как обладатель универсальной страховой лицензии она предлагает своим клиентам широкое портфолио страховых продуктов.

Компания специализируется на следующих видах страхования: страхование здоровья, пенсионное страхование, страхование от травм, туристическое страхование, медицинское страхование иностранцев в Чехии (специальный продукт Welcome), страхование имущества и гражданской ответственности.

Страховая компания ERGO pojišťovna, a. s. входит в международную группу ERGO, которая является одной из крупнейших страховых групп в Европе.

Капитал страховой компании составляет 316.840.000 крон.

Иностранцы могут заказать страховой полис онлайн.

Сайт: www.ergo.cz

Электронная почта: info@ergo.cz