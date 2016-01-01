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Бизнес // Страховые компании // ERGO pojišťovna

ERGO pojišťovna

Страховая компания ERGO
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Чешская страховая компания ERGO pojišťovna была основана в 1994 году компанией VICTORIA pojišťovna, a. s.  Как обладатель универсальной страховой лицензии она предлагает своим клиентам широкое портфолио страховых продуктов.

Компания специализируется на следующих видах страхования: страхование здоровья, пенсионное страхование, страхование от травм, туристическое страхование, медицинское страхование иностранцев в Чехии (специальный продукт Welcome), страхование имущества и гражданской ответственности.

Страховая компания ERGO pojišťovna, a. s. входит в международную группу ERGO, которая является одной из крупнейших страховых групп в Европе.

Капитал страховой компании составляет 316.840.000 крон.

Иностранцы могут заказать страховой полис онлайн.

Сайт: www.ergo.cz
Электронная почта: info@ergo.cz

 

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Контакты
+420 221 585 111
Vyskočilova 1481/4 140 00 Praha 4 - Michle
ТЕГИ: страховые компании, страхование, Чехия



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