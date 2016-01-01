Архитектурная студия AGSPB Studio

Архитектурная студия AGSPB при поддержке итальянских производителей Roncoroni&Moretti. Андрей Курочкин 20 лет занимается архитектурной деятельностью, им спроектированы и реализованы объекты в Женеве, Лондоне, Монте-Карло, Цюрихе, Афинах, Дубаи, Киеве, Риге, Москве, Петербурге. Студия в Праге будет осуществлять проектирование, 3D-визуализацию, авторский надзор над строительством, дизайн интерьеров, производство индивидуальных столярных изделий, подбор и поставку мебели ведущих итальянских компаний, декорирование интерьеров. AGSPB Studio реализует проекты не только на территории Чехии, но и в странах Европы.