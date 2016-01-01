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В рубриках:
Недвижимость и строительство // Архитекторские услуги // Архитектурная студия AGSPB Studio
Бизнес // Дизайнерские услуги // Архитектурная студия AGSPB Studio
Дом и интерьер // Дизайн интерьеров // Архитектурная студия AGSPB Studio

Архитектурная студия AGSPB Studio

Архитектурная студия AGSPB при поддержке итальянских производителей Roncoroni&Moretti. Андрей Курочкин 20 лет занимается архитектурной деятельностью, им спроектированы и реализованы объекты в Женеве, Лондоне, Монте-Карло, Цюрихе, Афинах, Дубаи, Киеве, Риге, Москве, Петербурге. Студия в Праге будет осуществлять проектирование, 3D-визуализацию, авторский надзор над строительством, дизайн интерьеров, производство индивидуальных столярных изделий, подбор и поставку мебели ведущих итальянских компаний, декорирование интерьеров. AGSPB Studio реализует проекты не только на территории Чехии, но и в странах Европы.
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Контакты
www.agspb.com
+420775717824
Vinohradská 939/39, Vinohrady, 120 00 Praha-Praha 2, Czech Republic



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