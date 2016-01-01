Beer Bar Zubatý pes

Пивной бар с 15 сортами пива (постоянно обновляются, примерно 100 новинок в год), которые нигде в Чехии не попробуете. Zubatý pes разливает только качественное, вкусное, непастеризованное, свежее пиво малых пивоварен, которое недоступно на "туристических тропах" Праги и Европы. Пиво чешских минипивоваров, изготовленного по традиционным рецептам так называемым "ремесленным" способом без консервантов и "евротехнологий", дополняют гранты мирового крафтового пивоварения Mikkeller, BrewDog, De Molen, Nogne O и т.д.