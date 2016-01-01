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Рестораны, кафе, бары // Бары // Beer Bar Zubatý pes
Рестораны, кафе, бары // Пивоварни // Beer Bar Zubatý pes
Рестораны, кафе, бары // Пабы // Beer Bar Zubatý pes

Beer Bar Zubatý pes

Пивной бар с 15 сортами пива (постоянно обновляются, примерно 100 новинок в год), которые нигде в Чехии не попробуете. Zubatý pes разливает только качественное, вкусное, непастеризованное, свежее пиво малых пивоварен, которое недоступно на "туристических тропах" Праги и Европы. Пиво чешских минипивоваров, изготовленного по традиционным рецептам так называемым "ремесленным" способом без консервантов и "евротехнологий", дополняют гранты мирового крафтового пивоварения Mikkeller, BrewDog, De Molen, Nogne O и т.д.
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Контакты
www.zubatypes.cz
+420775638737
K Botiči 409/2, Praha 10



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