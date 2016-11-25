LV filters

В нашем магазине Вы можете приобрести фильтры для очистки воды "LV filters". Фильтры "LV filters" разработаны на основе самой эффективной на сегодняшний день технологии очистки воды - обратного осмоса. Теперь Вы можете не переживать о том, насколько безопасна вода, которую Вы пьете. Просто налейте обычную воду из под крана в отделение для воды и наслаждайтесь идеально чистой водой. Фильтры "LV filters" имеют 4 температурных режима 25°, 65°, 85° и 100°, и мгновенно нагревают воду, что позволяет Вам с легкостью приготовить чай или кофе в считанные секунды. Как мы знаем, загрязненная вода является причиной многих болезней, поэтому начните заботиться о своем здоровье прямо сейчас!