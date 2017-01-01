Success Academy - Организатор международных встреч с бизнес-тренерами мирового уровня.

Success Academy является официальным представителем международной компании MeetPartners, которая является лидером в организации международных бизнес-поездок к зарубежным экспертам и имеет крупнейший портфель зарубежных спикеров. Одно из центральных направлений нашей деятельности - организация международных встреч с бизнес-тренерами мирового уровня. Мы представляем лидирующие мировые тренинги и их спикеров — Тони Роббинса, Боба Дорфа, Роберта Кийосаки, Харва Екера, Йохана Эрнста Нильсона и других. Нет никаких сомнений, что встреча с высокими профессионалами, чьими консультациями пользуются миллионеры и мировые знаменитости, – это основательный шаг для формирования элитных кадров и развития компании в целом. Личностный рост сотрудников, персональная мотивация на успех, раскрытие индивидуальных качеств - это инвестиции в будущее, и они всегда оправданы. Наша миссия: мы помогаем каждому желающему приобрести эффективные инструменты для раскрытия личностного потенциала и обеспечения роста и процветания его бизнеса, обучаясь у всемирно известных тренеров наше виденье: мы делаем мир лучше, помогая людям жить на 100 процентов, становится здоровыми, успешными, гармоничными и счастливыми. Наша стратегическая цель: стать компанией-лидером на рынке Чехии в организации бизнес-поездок к лучшим мировым тренерам. Наши задачи: • использовать индивидуальный подход и делать все возможное для эффективного сотрудничества; • предоставлять качественное тренинговое и посттренинговое сопровождение; • создать пространство для качественных изменений — на уровне личности, команды и организации.