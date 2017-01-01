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Образование и наука // Учебные центры, курсы // Творческие // Domkino.cz
Культура, развлечения // Кинотеатры // Domkino.cz

Domkino.cz

Это стартовая площадка для русскоговорящих режиссеров и продюсеров со всего света.
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Контакты
www.domkino.cz
+420 775 150 690
Bubenská 1477/1, Holešovice, 170 00 Praha-Praha 7, Чехия



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