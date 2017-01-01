Работа в Праге водителем

Работа в Праге - водителем Убер. График - свободный. Еженедельные выплаты наличными + бонусы. Официальное трудоустройство. Бригада. И многое другое! Мы предлагаем вам хороший заработок или подработку в свободное время на личном или взятом в аренду автомобиле. ( Мы поможем ) С этого года будут тщательные проверки со стороны finančního uřadu, поэтому мы оплачиваем все дани легально! И вам нечего боятся в случае проверки. Водители от 21 лет. Звоните : 773 654 309 Польские визы не подходят.