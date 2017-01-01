Работа в Праге водителем
Работа в Праге - водителем Убер.
График - свободный.
Еженедельные выплаты наличными + бонусы.
Официальное трудоустройство.
Бригада.
И многое другое!
Мы предлагаем вам хороший заработок или подработку в свободное время на личном или взятом в аренду автомобиле. ( Мы поможем )
С этого года будут тщательные проверки со стороны finančního uřadu, поэтому мы оплачиваем все дани легально! И вам нечего боятся в случае проверки.
Водители от 21 лет.
Звоните : 773 654 309
Польские визы не подходят.
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