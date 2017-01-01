Переезды, грузоперевозки Прага, Чехия.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ ПРАГА, ЧЕХИЯ, ЕВРОПА. • Предлагаем переезды по Праге и по всей стране, а также по Европе; • Переезды квартир, офисов, малых и крупных компаний, домов; • Доставка мебели, строительных материалов, бытовой техники из магазинов; • Предоставление всех необходимых упаковочных материалов; • Утилизация мебели и бытовой техники ; • Сборка, разборка мебели; • Грузчики; • Гарантия качества и надежности предоставляемых услуг. • Наши контакты: +420 774 372 645 (VIBER) (WhatsApp) aleksey.chmel@seznam.cz; Вконтакте - vk.cc/49LhmM Facebook - www.facebook.com/cargovpraze