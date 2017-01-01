Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n -2 °C
В рубриках:
Транспорт // Транспортные услуги // Переезды, грузоперевозки Прага, Чехия.
Бизнес // Таможенные услуги // Переезды, грузоперевозки Прага, Чехия.
Дом и интерьер // Мебельные магазины // Переезды, грузоперевозки Прага, Чехия.

Переезды, грузоперевозки Прага, Чехия.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ ПРАГА, ЧЕХИЯ, ЕВРОПА. • Предлагаем переезды по Праге и по всей стране, а также по Европе; • Переезды квартир, офисов, малых и крупных компаний, домов; • Доставка мебели, строительных материалов, бытовой техники из магазинов; • Предоставление всех необходимых упаковочных материалов; • Утилизация мебели и бытовой техники ; • Сборка, разборка мебели; • Грузчики; • Гарантия качества и надежности предоставляемых услуг. • Наши контакты: +420 774 372 645 (VIBER) (WhatsApp) aleksey.chmel@seznam.cz; Вконтакте - vk.cc/49LhmM Facebook - www.facebook.com/cargovpraze
22 0
Показать на карте
Контакты
+420774372645
Nuselská 1419/53, Nusle, 140 00 Praha-Praha 4, Чехия
ТЕГИ: Чехия



Мобильная версия