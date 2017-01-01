Переезды, грузоперевозки Прага, Чехия.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ ПРАГА, ЧЕХИЯ, ЕВРОПА.
• Предлагаем переезды по Праге и по всей стране, а также по Европе;
• Переезды квартир, офисов, малых и крупных компаний, домов;
• Доставка мебели, строительных материалов, бытовой техники из магазинов;
• Предоставление всех необходимых упаковочных материалов;
• Утилизация мебели и бытовой техники ;
• Сборка, разборка мебели;
• Грузчики;
• Гарантия качества и надежности предоставляемых услуг.
• Наши контакты: +420 774 372 645 (VIBER) (WhatsApp) aleksey.chmel@seznam.cz;
Вконтакте - vk.cc/49LhmM
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