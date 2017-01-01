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Здоровье, красота и медицина // Аптеки // Lékárna U Svaté Ludmily

Lékárna U Svaté Ludmily

Круглосуточная аптека «У святой Людмилы»
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Круглосуточная аптека в Праге 2 U Svaté Ludmily работает ежедневно, без выходных. Аптека расположена на Бельгицкой улице в районе Винограды.

В аптеке широкий ассортимент лекарств, которые отпускают без рецепта, а также по рецептам. В ассортименте присутствуют витамины, био-добавки, лечебная косметика марок A-Derma, Avene, Bioderma, Eucerin и Green Swan, включая кремы с коноплей.

Кроме того, эта круглосуточная аптека в Праге 2 предлагает широкий выбор гомеопатии, товаров для младенцев и детей, здорового питания, средств для укрепления иммунитета и зубных щеток.

В аптеке можно расплатиться картой, круглосуточно – наличными.

Электронная почта:  lekarna@lekarnabelgicka.cz

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Контакты
+420 222 513 396
Belgická 238/37, 12000 Praha, Vinohrady
ТЕГИ: Аптеки, лекарства, Прага



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