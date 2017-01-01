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В рубриках:
Образование и наука // Учебные центры, курсы // Подготовительные // Semantus Languages
Образование и наука // Языковые школы // Semantus Languages

Semantus Languages

Школа Semantus Languages была основана в 1991 году. Школа предлагает курсы разговорного и делового английского, а также подготовку к TOEFL iBT и FCE. Обучение проводится с посещением школы или онлайн с портала iscool.cz.
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Контакты
semantus.cz
777434100
Francouzská 75/4, Vinohrady, 120 00 Praha-Praha 2, Чехия



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