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Образование и наука
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Языковые школы
// Semantus Languages
Semantus Languages
Школа Semantus Languages была основана в 1991 году. Школа предлагает курсы разговорного и делового английского, а также подготовку к TOEFL iBT и FCE. Обучение проводится с посещением школы или онлайн с портала iscool.cz.
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Контакты
iscool@email.cz
semantus.cz
777434100
Francouzská 75/4, Vinohrady, 120 00 Praha-Praha 2, Чехия
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