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В рубриках:
Услуги
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Услуги фотографа
// BondartPhoto
BondartPhoto
Добрый день! Меня зовут Таня. Живу в Праге с мужем и дочкой. Предлагаю услуги фотографа в Праге, Чехии и Европе: детское фото семейное фото свадебное фото праздничное и репортажное фото Съемка в студии, на улице, в помещении.
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Контакты
bondart77@gmail.com
www.bondartphoto.com
+420608534898
110 00 Прага 1, Чехия
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