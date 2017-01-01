BondartPhoto

Добрый день! Меня зовут Таня. Живу в Праге с мужем и дочкой. Предлагаю услуги фотографа в Праге, Чехии и Европе: детское фото семейное фото свадебное фото праздничное и репортажное фото Съемка в студии, на улице, в помещении.