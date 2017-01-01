Kenex s.r.o.

Kenex s.r.o. – компания с более 10 - летним опытом работы в области продажи, монтажа и обслуживания сателитной техники – оборудования для спутникового телевидения. В нашем магазине Kenex в центре Праги и в интернет - магазине www.kenex.cz большой выбор приемников спутникового телевидения, параболических антенн, сопутствующих товаров, телевизоров, камер наблюдения, энергосберегающих ламп и т.д. Продажа ваучеров на IP TV - Kartina TV идеально подходит для русскоговорящих телезрителей, проживающих за рубежом. Нет необходимости устанавливать спутниковую тарелку или подключать кабельное телевидение — достаточно иметь дома выход в Интернет.