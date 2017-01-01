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В рубриках:
Магазины // Техника и электроника // Kenex s.r.o.
Интернет. Связь // Интернет-телевидение // Kenex s.r.o.
Услуги // Ремонт электроники и техники // Kenex s.r.o.

Kenex s.r.o.

Kenex s.r.o. – компания с более 10 - летним опытом работы в области продажи, монтажа и обслуживания сателитной техники – оборудования для спутникового телевидения. В нашем магазине Kenex в центре Праги и в интернет - магазине www.kenex.cz большой выбор приемников спутникового телевидения, параболических антенн, сопутствующих товаров, телевизоров, камер наблюдения, энергосберегающих ламп и т.д. Продажа ваучеров на IP TV - Kartina TV идеально подходит для русскоговорящих телезрителей, проживающих за рубежом. Нет необходимости устанавливать спутниковую тарелку или подключать кабельное телевидение — достаточно иметь дома выход в Интернет.
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Контакты
kenex.cz
+420774422900
Husitská 75/25, Žižkov, 130 00 Praha-Praha 3, Чехия



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