minicargo.eu

Приветствуем Вас! Мы занимаемся грузовыми перевозками в Чешской республике! В список наших услуг входят: Международные перевозки по территории ЕС. Междугородние перевозки по ЧР. Внутренние перевозки в пределах г. Прага. А так же: предоставление клиенту упаковочных материалов, таких как, картонные коробки различных размеров, стретч плёнка и скотч. Главными приоритетами нашей организации являются - финансовая доступность, безопасность, комфорт, и скорость. Мы гарантируем своим клиентам самую низкую цену, безопасность перевозимых вещей, комфортное для клиента время работы, а так же быстрое реагирование на запрос перевозки и её осуществление.