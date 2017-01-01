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Транспорт // Транспортные услуги // minicargo.eu

minicargo.eu

Приветствуем Вас! Мы занимаемся грузовыми перевозками в Чешской республике! В список наших услуг входят: Международные перевозки по территории ЕС. Междугородние перевозки по ЧР. Внутренние перевозки в пределах г. Прага. А так же: предоставление клиенту упаковочных материалов, таких как, картонные коробки различных размеров, стретч плёнка и скотч. Главными приоритетами нашей организации являются - финансовая доступность, безопасность, комфорт, и скорость. Мы гарантируем своим клиентам самую низкую цену, безопасность перевозимых вещей, комфортное для клиента время работы, а так же быстрое реагирование на запрос перевозки и её осуществление.
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Контакты
minicargo.eu
+420608468976
Komunardů 325/20, Holešovice, 170 00 Praha-Praha 7, Чехия



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