minicargo.eu
Приветствуем Вас! Мы занимаемся грузовыми перевозками в Чешской республике!
В список наших услуг входят:
Международные перевозки по территории ЕС.
Междугородние перевозки по ЧР.
Внутренние перевозки в пределах г. Прага.
А так же: предоставление клиенту упаковочных материалов, таких как, картонные коробки различных размеров, стретч плёнка и скотч.
Главными приоритетами нашей организации являются - финансовая доступность, безопасность, комфорт, и скорость.
Мы гарантируем своим клиентам самую низкую цену, безопасность перевозимых вещей, комфортное для клиента время работы, а так же быстрое реагирование на запрос перевозки и её осуществление.
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