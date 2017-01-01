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Здоровье, красота и медицина // Парикмахерские и салоны красоты // LoveHair.cz

LoveHair.cz

Предлагает полный комплекс парикмахерские услуг с комфортом и удобством, работаем с лучшими продуктами для ухода за волосами. Мы работаем с высоко качественной косметикой по уходу за волосами, которую вы также можете приобрести для домашнего пользования. Профессионалы полностью позаботятся о вашем новом облике. Мы регулярно участвуют в международных учебных курсах и стажировках. Мы предлагаем новые модные женские и мужские тенденции. Нашим преимуществом является приятная и комфортная обстановка, консультирование в области имиджа. Не стоит экспериментировать с вашими волосами доверьтесь профессионалам !!!
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Контакты
www.lovehair.cz
+420774293230
Karlovo nám. 288/17, 120 00 Praha 2-Nové Město, Чехия



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