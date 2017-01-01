Ресторан La Degustation Bohême Bourgeoise 1 звезда Мишлена

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Ресторан La Degustation Bohême Bourgeoise в Праге – одно из трех заведений, обладающих престижной звездой Мишлена. Он специализируется на чешской кухне и предлагает блюда, приготовленные по рецептам конца 19 века. При этом шеф-повар ресторана совмещает традиционную кулинарию с современными техниками.

Ужин в этом ресторане однозначно принесет гостям необычные впечатления. В дегустационное меню входит большой выбор виртуозных блюд, а также напитков: вина, фруктовых соков и пива. Зарезервируйте столик заранее!

Время работы: Пн-Вс 18:00-24:00

Сайт: www.ladegustation.cz