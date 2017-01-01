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Рестораны, кафе, бары // Рестораны // Чешские // Field

Field

Ресторан Field 1 Звезда Мишлена
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Ресторан Field – одно из трех заведений в Праге, отмеченных звездой Мишлена в престижном путеводителе. Этот стильный и современный ресторан предлагает посетителям первоклассную кухню, приятную атмосферу и необычные впечатления.

Шеф-повар стремится не только вкусно приготовить блюда, но и придать им удивительно красивую форму, чтобы гости получили эстетическое наслаждение.

Меню ресторана составляют из сезонных продуктов, а в дегустационное меню, помимо блюд, входит винная и безалкогольная карта напитков.

В ресторане не курят.

Время работы: Пн-Пт 11:00-14:30, 18:00-22:30
Сб 12:00 - 22:30 Вс 12:00-22:00

Сайт: http://www.fieldrestaurant.cz/cz/

 

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Контакты
222 316 999
Praha 1, U Milosrdných 12, 11000
ТЕГИ: рестораны, еда, Звезда Мишлена, Прага



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