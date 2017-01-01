Ресторан Field 1 Звезда Мишлена

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Ресторан Field – одно из трех заведений в Праге, отмеченных звездой Мишлена в престижном путеводителе. Этот стильный и современный ресторан предлагает посетителям первоклассную кухню, приятную атмосферу и необычные впечатления.

Шеф-повар стремится не только вкусно приготовить блюда, но и придать им удивительно красивую форму, чтобы гости получили эстетическое наслаждение.

Меню ресторана составляют из сезонных продуктов, а в дегустационное меню, помимо блюд, входит винная и безалкогольная карта напитков.

В ресторане не курят.

Время работы: Пн-Пт 11:00-14:30, 18:00-22:30

Сб 12:00 - 22:30 Вс 12:00-22:00

Сайт: http://www.fieldrestaurant.cz/cz/