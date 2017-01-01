Ресторан Aureole премия Bib Gourmand

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Уникальный ресторан на 27-м этаже самого высокого здания в Праге находится на высоте 109 метров и считается самым высоко расположенным в Чехии рестораном.

Ресторан Aureole предлагает гостям не только превосходный панорамный вид на Прагу, но и элегантный интерьер архитектора Радана Губички. В спокойной атмосфере, словно в облаках, мы можете выбрать блюда мировой и азиатской кухни в стиле Fusion Cuisine от шеф-повара Йиржи Крала.

Главная идея концепта ресторана – уникальность и комплексность впечатлений гостей от посещения. Каждое блюдо отличается исключительной гармонией вкуса и цвета.

Ресторан отмечен в путеводителе Мишлена премией Bib Gourmand, которую выдают заведениям с превосходной кухней по приемлемым ценам.

Время работы: Пн-Сб 11:00-02:00 Вс 11:00-24:00

Сайт: http://www.aureole.cz