Ресторан Divinis премия Bib Gourmand

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Ресторан итальянской кухни Divinis в центре Праги восхищает своим удивительно стильным и уютным интерьером. Он работает в Праге с 2008 года и уже несколько лет защищает престижную премию Bib Gourmand, которую путеводитель Мишлена выдает заведениям с превосходной кухней по приемлемым ценам.

Ресторан Divinis совмещает великолепные блюда с гостеприимным сервисом и прекрасным дизайном интерьера, разработанным итальянским архитектором Лучиано Белькампо.

Блюда в ресторане готовят из лучших, самых свежих продуктов, которые обрабатывают щадящими способами в соответствии с требованиями итальянской кухни. Блюда дня готовят только из продуктов, закупленных в тот же день.

Время работы: Пн-Пт 12:00 - 15:00, 18:00 - 24:00, Сб 18:00 - 24:00, Вс - выходной

Сайт: http://www.divinis.cz