Ресторан Eska премия Bib Gourmand

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Ресторан с собственной пекарней Eska расположен в пражском районе Карлин и принадлежит к группе Ambiente. Заведение объединяет в своем меню старинные традиции с новыми технологиями. Ресторан обновляет традиционные техники квашения, сушения, запекания на дровах и огне.

На первый взгляд, привычные продукты шеф-повар преображает до неузнаваемости. Оригинальным способом на тарелки выкладывают ингредиенты, которые окружают нас каждый день: овощи от корней до зелени, дикие травы, выпеченный на огне хлеб. При этом продукты приобретают совершенно новую форму.

В 2017 году заведение получило престижную премию Bib Gourmand от гастрономического путеводителя Мишлена за превосходную кухню по приемлемым ценам.

Время работы: Пн-Пт 08:00-23:30 Сб-Вс 09:00-23:30

Сайт: http://eska.ambi.cz/cz/