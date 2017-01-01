Ресторан и мясная лавка Maso a Kobliha *премия Bib Gourmand*

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Стильный ресторан и мясная лавка Maso a Kobliha в центре Праги угощает гостей не только яйцами по-шотландски и лучшими пончиками с кремом с ванилью из Мадагаскара, но и превосходными завтраками, обедами и ужинами. По выходным ресторан приглашает на бранч.

Меню ресторана изменяется в зависимости от сезона. Блюда готовят из лучших продуктов от чешских фермеров. Хлеб заведение выпекает само, сладости тоже готовятся здесь же. Мясо и копчености ресторан заказывает у предприятия-партнера The Real Meat Society (все стада пасутся на траве, мясо не содержит химии, гормонов, пестицидом, нитратов). Все яйца в ресторане закупают от кур, живущих в свободных частных подворьях.

В ресторане есть и блюда для вегетарианцев из овощей.

Maso a kobliha оценили престижной премией Bib Gourmand в путеводителе Мишлена как ресторан с превосходной кухней по приемлемым ценам.

Сайт: www.facebook.com/masoakobliha