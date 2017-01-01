Ресторан Na Kopci *премия Bib Gourmand*

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Приятный семейный ресторан Na Kopci специализируется на блюдах французской и чешской кухни, которые готовит шеф-повар Петр Влк. Это заведение с приятным интерьером и фирменным дегустационным меню из 4 блюд, а также большим выбором из актуального постоянного и сезонного меню. Именно здесь можно попробовать один из самых вкусных тартаров в Праге.

В 2015 году престижный гастрономический путеводитель Мишлена наградил ресторан Na Kopci премией Bib Gourmand, которую присуждают заведениям с превосходной кухней по приемлемым ценам.

Заведение находится в 5 минутах от метро Андел.

Время работы: Пн-Пт 1:30 - 14:30 / 17:30 - 23:00 Сб-Вс 11:30 - 23:00

Сайт: www.nakopci.com