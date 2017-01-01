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В рубриках:
Рестораны, кафе, бары // Рестораны // Экзотические // Sansho

Sansho

Ресторан Sansho *премия Bib Gourmand*
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Азиатский ресторан Sansho в Праге радует гостей приятной атмосферой и необычными блюдами стран Азии от шеф-повара Пола Дэя. Заведение использует продукты высшего качества, мясо от чешских фермеров. Вы можете зайти сюда на ланч, ужин или просто напиток в стильном интерьере.

Заведение отметили премией Bib Gourmand в престижном путеводителе Мишлена как ресторан с превосходной кухней по приемлемым ценам.

Забронировать столик и посмотреть меню с указанием цен можно на сайте ресторана.

Время работы: Вт-Пт Ланч 11:30-14:00
Вт-Сб Ужин 18:00-23:00
Вс и Пн – выходной

Сайт: www.sansho.cz

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Контакты
222 317 425
Praha 1, Petrská 25, 110 00
ТЕГИ: еда, рестораны, Прага



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