Ресторан Sansho *премия Bib Gourmand*

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Азиатский ресторан Sansho в Праге радует гостей приятной атмосферой и необычными блюдами стран Азии от шеф-повара Пола Дэя. Заведение использует продукты высшего качества, мясо от чешских фермеров. Вы можете зайти сюда на ланч, ужин или просто напиток в стильном интерьере.

Заведение отметили премией Bib Gourmand в престижном путеводителе Мишлена как ресторан с превосходной кухней по приемлемым ценам.

Забронировать столик и посмотреть меню с указанием цен можно на сайте ресторана.

Время работы: Вт-Пт Ланч 11:30-14:00

Вт-Сб Ужин 18:00-23:00

Вс и Пн – выходной

Сайт: www.sansho.cz