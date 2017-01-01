PNP & CONSULTING
PNP & CONSULTING предоставляет широкий спектр услуг в юридической, экономической, инвестиционной и других сферах в Чешской республике.
PNP & CONSULTING является компанией, которая вам обеспечит:
- комфортное и безопасное ведение бизнеса на территории чешской республики
- организацию юридической проверки и сопровождение сделкок на территории Чехии
- спокойствие и уверенность в каждом деловом или бытовом шаге, который вы совершаете в Чехии
Работая с нами, вы получите широкий спектр консультационных услуг на Вашем родном языке от образованных специалистов.
PNP & CONSULTING сотрудничает исключительно с проверенными чешскими партнерами, которые являются профессионалами в своей области:
Нашим основным юридическим партнером является пражское адвокатское бюро — AZLEGAL advokátní kancelař.
Наш партнер по вопросам семейного права некоммерческая организация — KONZULTUM z.ú.
41