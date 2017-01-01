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Бизнес // Юридические услуги // Адвокаты и юристы // PNP & CONSULTING
Бизнес // Консалтинг // PNP & CONSULTING

PNP & CONSULTING

PNP & CONSULTING предоставляет широкий спектр услуг в юридической, экономической, инвестиционной и других сферах в Чешской республике. PNP & CONSULTING является компанией, которая вам обеспечит: - комфортное и безопасное ведение бизнеса на территории чешской республики - организацию юридической проверки и сопровождение сделкок на территории Чехии - спокойствие и уверенность в каждом деловом или бытовом шаге, который вы совершаете в Чехии Работая с нами, вы получите широкий спектр консультационных услуг на Вашем родном языке от образованных специалистов. PNP & CONSULTING сотрудничает исключительно с проверенными чешскими партнерами, которые являются профессионалами в своей области: Нашим основным юридическим партнером является пражское адвокатское бюро — AZLEGAL advokátní kancelař. Наш партнер по вопросам семейного права некоммерческая организация — KONZULTUM z.ú.
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Контакты
www.pnpconsulting.cz
+420 777 530 795
nám. J. z Poděbrad 1554/6, Vinohrady, 130 00 Praha-Praha 3, Czechia


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