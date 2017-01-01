Салон стрижки собак "Кейси"

Салон стрижки собак "Кейси" предлагает полный комплект ухода за животным – стрижка, мытье, вычесывание, безопасная сушка феном, стрижка когтей, чистка ушей и анальных желез. Тримминг любых жесткошерстных собак. Выставочный тримминг и стрижка отдельных пород. Постоянным клиентам скидки. Для линяющих собак предлагаем услугу «Стриппинг»(Экспресс-линька). Экспресс-линька это решение проблемы с шерстью регулярно или постоянно линяющих собак (и кошек), безболезненна, не портит шерсть животного.