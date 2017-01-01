Via Sofia Makeup
Студия Софии в Праге предлагает востребованные услуги:
- профессиональный макияж на все случаи жизни (косметика Estée Lauder, Armani, Bobbi Brown, Inglot, Chanel, Mac);
- макияж для невесты;
- уроки визажа;
- ламинирование ресниц (с помощью натуральных ингредиентов ресницам придают недостающий объем: после ламинирования они становятся более длинными и красиво изогнутыми, поэтому даже без косметики глаза выглядят очень привлекательно);
- протеиновое укрепление ресниц и завивка (Protein Twist);
- моделирование и окрашивание бровей;
- микроблейдинг (волосковая и пудровая техники).
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