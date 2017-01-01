Via Sofia Makeup

Студия Софии в Праге предлагает востребованные услуги: - профессиональный макияж на все случаи жизни (косметика Estée Lauder, Armani, Bobbi Brown, Inglot, Chanel, Mac); - макияж для невесты; - уроки визажа; - ламинирование ресниц (с помощью натуральных ингредиентов ресницам придают недостающий объем: после ламинирования они становятся более длинными и красиво изогнутыми, поэтому даже без косметики глаза выглядят очень привлекательно); - протеиновое укрепление ресниц и завивка (Protein Twist); - моделирование и окрашивание бровей; - микроблейдинг (волосковая и пудровая техники).