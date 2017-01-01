SOVA

SOVA - ресторан современной европейской кухни с элементами традиционных чешских блюд. Мы берем обычные продукты и делаем из них что-то необычное, например луковое варенье, мармелад из свеклы, хворост из сельдерея, мороженое из темного пива. Мы подаем салат из карпа с настоящим древесным дымом, а салат с макрелью со свекольным муссом, замороженным в азоте. И все это по доступным ценам! Наш бренд-шеф работал в ресторанах Москвы и Италии, которые отмечены звездами Мишлен. Ресторан «SOVA» - отличное место, чтобы провести время с семьей или друзьями в приятной атмосфере.