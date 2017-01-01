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В рубриках:
Образование и наука // Начальные школы // Russian Gymnasium Prague
Образование и наука // Учебные центры, курсы // Творческие // Russian Gymnasium Prague
Образование и наука // Учебные центры, курсы // Подготовительные // Russian Gymnasium Prague

Russian Gymnasium Prague

Русская Гимназия – это русскоязычный центр дополнительного образования для детей, живущих за рубежом, а значит - в мультикультурной среде. Наша цель – сделать из наших учеников полноценных билингвов, для которых русский язык и культура являются такой же значимой и живой частью их личности, как и язык страны, в которой они живут. Наша Гимназия принимает детей всех возрастов: дошкольников, учеников начальной школы и подростков. Приём в Гимназию происходит по результатам собеседования, потому что нам важно работать с родителями и учениками, которые готовы разделить с нами наши ценности и задачи.
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Контакты
http://www.russiangymnasium.com/prague
+420 734 792 911
Prague, Czech Republik


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