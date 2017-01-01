Russian Gymnasium Prague

Русская Гимназия – это русскоязычный центр дополнительного образования для детей, живущих за рубежом, а значит - в мультикультурной среде. Наша цель – сделать из наших учеников полноценных билингвов, для которых русский язык и культура являются такой же значимой и живой частью их личности, как и язык страны, в которой они живут. Наша Гимназия принимает детей всех возрастов: дошкольников, учеников начальной школы и подростков. Приём в Гимназию происходит по результатам собеседования, потому что нам важно работать с родителями и учениками, которые готовы разделить с нами наши ценности и задачи.