Ahoj!Student - языковая школа в Чехии (курсы чешского языка в Чехии)

Ahoj!Student — это языковая школа в Чехии. Наша цель — помочь студентам из стран СНГ выучить чешский язык до уровня B2 за один год, а также помочь при поступлении в чешские университеты. Школа Ahoj!Student основана на базе крупного государственного университета, что позволяет студентам уже в первый год пребывания в Чехии проходить обучение в стенах университета. Наши основные услуги - годовой и полугодовой курс по изучению чешского языка. После окончания языкового курса студент может продолжить обучение в Чехии или вернуться в свою страну с новыми знаниями и новыми карьерными перспективами. Ahoj!Student переводится с чешского языка как «Привет, студент!».