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В рубриках:
Бизнес
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Юридические услуги
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Адвокаты и юристы
// ABC Int. Group, a.s.
Услуги
//
Организация мероприятий
// ABC Int. Group, a.s.
ABC Int. Group, a.s.
Деятельность компании относится к подбору персонала на территории Европы для юридических организаций, рекламе, искусству, культуре и развлечениям, информационным технологиям, интернету.
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Контакты
abcintgroupcv@gmail.com
+420-272-04-14-04
Českolipská 391, Praha 9
,
5 минут пешком от ст. метро Стрижков
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