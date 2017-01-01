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Бизнес // Юридические услуги // Адвокаты и юристы // ABC Int. Group, a.s.
Услуги // Организация мероприятий // ABC Int. Group, a.s.

ABC Int. Group, a.s.

Деятельность компании относится к подбору персонала на территории Европы для юридических организаций, рекламе, искусству, культуре и развлечениям, информационным технологиям, интернету.
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Контакты
+420-272-04-14-04
Českolipská 391, Praha 9 , 5 минут пешком от ст. метро Стрижков


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