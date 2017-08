Агентство недвижимости "h²"

Мы начинали свою деятельность в 1995 году и были одним из первых агентств недвижимости в Челябинске и Челябинской области. За 22-летний опыт работы на рынке, мы накопили достаточный опыт и знания, чтобы помочь Вам с вопросами купли-продажи недвижимости. В апреле 2017 года мы запустили новый проект в столице Чешской республики - Праге, под названием “h²” LOOK! THIS IS YOUR HOME. Наша миссия - качественные услуги! Все специалисты нашего агентства, сертифицированы и работают на доброе имя агентства, повышая его статус и значимость в сфере предоставления услуг по купли-продажи недвижимости. Для каждого мы сможем подобрать оптимальный вариант, исходя из потребностей и финансовых возможностей. Богатый опыт работы на рынке недвижимости, большой выбор объектов недвижимости позволяет специалистам агентства «Информационные системы» помогать как частным клиентам, так и юридическим лицам в подборе «городской» недвижимости для жизни или успешной коммерческой деятельности.