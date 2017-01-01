АМС Принт

«АМС Принт» - частное предприятие с собственной производственной базой и богатым опытом по производству рекламы, широкоформатной печати и оформлении точек продаж. Основано более 10 лет назад. Наш основной принцип – это качество производимой продукции, строгое соблюдение сроков, технических требований и постоянное улучшение уровня обслуживания наших постоянных клиентов. Для этого наше оборудование регулярно проходит сервисное обслуживание у официального дистрибьютора, под постоянных клиентов созданы персональные печатные профили. На стадии печати и пост печати, персонал проверяет все тиражи на соответствие цветопробы.