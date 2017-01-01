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Спорт, хобби, отдых // Спортивные курсы // Йога // МОЦ Фортис
Здоровье, красота и медицина // Медицинские центры // МОЦ Фортис

МОЦ Фортис

Медицинский оздоровительный центр Фортис - специализация: решение проблем опорно-двигательного аппарата и обеспечение здорового образа жизни. Профессиональные врачебные консультации и диагностика заболеваний (приём врачей, вакцинация, физиотерапия, нормализация питания и коррекция фигуры, манипуляции, лабораторно-инструментальные и клинические исследования). Диагностика, лечение, восстановление, поддержка и профилактика заболеваний опорно-двигательной системы. Фитнес-услуги (занятия в тренажерном зале, разные виды танцев, йога, смешанные единоборства), занятия в тренажерном зале. Работа центре направлена на то, чтобы восстановить, сохранить и приумножить здоровье, улучшить качество жизни наших клиентов.
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Контакты
https://fortis.kharkov.ua/
+38 (099) 783 26 06
Украина, Харьков, Пр-т Независимости, 10 (2 этаж) , метро Университет (стеклянный выход)


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