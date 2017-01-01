МОЦ Фортис

Медицинский оздоровительный центр Фортис - специализация: решение проблем опорно-двигательного аппарата и обеспечение здорового образа жизни. Профессиональные врачебные консультации и диагностика заболеваний (приём врачей, вакцинация, физиотерапия, нормализация питания и коррекция фигуры, манипуляции, лабораторно-инструментальные и клинические исследования). Диагностика, лечение, восстановление, поддержка и профилактика заболеваний опорно-двигательной системы. Фитнес-услуги (занятия в тренажерном зале, разные виды танцев, йога, смешанные единоборства), занятия в тренажерном зале. Работа центре направлена на то, чтобы восстановить, сохранить и приумножить здоровье, улучшить качество жизни наших клиентов.