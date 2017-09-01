Требуется менеджер/помощник директора.

Вид деятельности компании: продажа и управление недвижимостью. Задачи работника: организация встреч, добавление контента на сайт, переписка с клиентами, поручения по Праге. Условия работы: оплата сдельная, работа на условиях аутсорсинг, гибкий график, возможность работать на другой работе или учиться. Требование: выполнение заданий в срок, ненормированный рабочий день, не поддельное желание работать и зарабатывать, ответственность за результат, презентабельный вид, без проблем с визой, хорошее знание чешского и английского. Резюме направлять на емайл brand.hf.new@gmail.com.