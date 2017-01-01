Индивидуальные экскурсии по Праге, а также из Праги по Чехии и Европе

Для тех, кто ищет индивидуальные экскурсии, и к тому же по приемлемым ценам. GloBusTravel — это команда профессионалов, людей знающих своё дело, постоянно проживающих в Праге, и имеющих большой опыт в организации туристического отдыха на профессиональном уровне, и в соответствии с Вашими запросами и пожеланиями! Мы предлагаем Вам большой выбор индивидуальных экскурсий на русском языке по Праге, Чехии, Германии, Австрии по лучшим ценам в Праге. Индивидуальные экскурсии - это комфорт и качество, максимум впечатлений и маршрутов, индивидуальный подход к заказчику, выезд от отеля в удобное время. Наш основной транспорт это семи - восьмиместные комфортные микроавтобусы. Мы двигаемся гораздо быстрее и успеваем намного больше. Но мы можем предложить транспорт и на большее количество людей. Если Вас не вполне устраивает предложенная нами программа – пишите, и мы обязательно изменим экскурсию по Вашему желанию, если это вообще возможно.