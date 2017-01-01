FEMIDA - Юридические и миграционные услуги в Чехии (Прага)
Услуги опытных адвокатов и юристов в Праге
Юридическая и иммиграционная поддержка
Правовой центр “FEMIDA” предоставляет юридические услуги в сфере административного права, уголовного права, гражданского права и торгового права. Работаем с 1993 года!
Основной принцип нашей компании - индивидуальный подход к клиенту и комплексное решение поставленных задач. Наши юристы дорожат своей репутацией, соблюдают этические нормы и работают только на основании закона, сохраняя при этом полную конфиденциальность данных клиента и предоставляемых ему услуг.
Мы оказываем юридические консультации по иммиграции в Чехию, и подготавливаем нужные документы, после чего подаем их по доверенности. Наши специалисты пройдут с Вами этот нелегкий путь от получения первой визы до оформления ВНЖ, ПМЖ и ГРАЖДАНСТВА.
Заполните форму обращения на сайте или напишите нам на электронный адрес info@pravnik-24.cz и узнайте свои шансы на переезд в Чехию.
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