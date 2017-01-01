Petgrooming Company hotel - Гостиница для животных

Petgrooming Company - это гостиница и салон по уходу за домашними животными, это команда профессионалов, которые квалифицированно окажут помощь Вашему питомцу. Среди наших услуг: гостиница для собак, кошек и других животных, услуги зоопсихолога, возможность доставки животных в гостиницу и обратно, услуги салона по уходу за животными, организация праздников, ветеринарный контроль, дрессировка и многое другое. Больше информации Вы сможете найти на нашем сайте www.pet-grooming.cz или по тел 776 390 035(Viber, WhatsApp)