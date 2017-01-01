Семейный и свадебный фотограф в Праге Наталья Федори
Семейный и свадебный фотограф в Праге. Мои основные направления фотосьемки:
- свадебная фотосъемка в Праге и ее окрестностях
- love story и романтические фотопрогулки по Праге
- семейная и детская фотосъемка в Праге
- фотосъемка будущих мам
- индивидуальные фотосессии в Праге
- репортажи различных мероприятий и Дней Рождений.
Если вы собираетесь в Прагу и хотите увезти с собой прекрасные воспоминания в виде красивых фотографий, с удовольствием составлю вам компанию на прогулке, помогу с разработкой маршрута и запечатлю всю прогулку на фоне прекрасных достопримечательностей Праги.
Я с заботой и вниманием отношусь к своим клиентам, помогаю с выбором лучшего места для фотосъёмки и прорабатываю маршрут для фотопрогулки с учётом ваших пожеланий, обязательно проконсультирую в подборе одежды.
Моменты, которые хочется сохранить...
Официальный сайт www.nataliafedori.com
Все вопросы по поводу фотосъемки просьба писать на эл. почту: fedory@gmail.com
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