Семейный и свадебный фотограф в Праге Наталья Федори

Семейный и свадебный фотограф в Праге. Мои основные направления фотосьемки: - свадебная фотосъемка в Праге и ее окрестностях - love story и романтические фотопрогулки по Праге - семейная и детская фотосъемка в Праге - фотосъемка будущих мам - индивидуальные фотосессии в Праге - репортажи различных мероприятий и Дней Рождений. Если вы собираетесь в Прагу и хотите увезти с собой прекрасные воспоминания в виде красивых фотографий, с удовольствием составлю вам компанию на прогулке, помогу с разработкой маршрута и запечатлю всю прогулку на фоне прекрасных достопримечательностей Праги. Я с заботой и вниманием отношусь к своим клиентам, помогаю с выбором лучшего места для фотосъёмки и прорабатываю маршрут для фотопрогулки с учётом ваших пожеланий, обязательно проконсультирую в подборе одежды. Моменты, которые хочется сохранить... Официальный сайт www.nataliafedori.com Все вопросы по поводу фотосъемки просьба писать на эл. почту: fedory@gmail.com