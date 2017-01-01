Международный Союз Молодежи

Международный Союз Молодежи (Mezinárodní Svaz Mládeže z.s. — MSM/МСМ) — это союз организаций по образованию, культуре и спорту в Чешской Республике. МСМ был учрежден в 2007 году в столице Чехии, городе Прага. За долгие годы работы Международный Союз Молодежи достойно зарекомендовал себя на рынке международного образования. Наша деятельность: - мы обеспечиваем содействие и помощь при поступлении иностранных студентов в лучшие ВУЗы Чехии; - организуем каникулярные языковые программы в Праге с носителями чешского, английского и немецкого языков для подростков и молодежи, профессиональные стажировки, спортивные программы; - реализуем уникальные в мире программы: летний лагерь КВН в Праге, программы «Двойных Дипломов», у нас своя собственная летняя и годовая международная футбольная академия.