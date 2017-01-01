Profits Group s.r.o.

Полный цикл операций с недвижимым имуществом в Праге. Помогаем инвесторам достигать своих бизнес-целей с 2013 года. Наша компания - лучшая в управлении инвестиционных объектов. Мы делаем все возможное, чтобы максимально эффективно использовать каждый метр жилой и коммерческой собственности. Profits — это команда специалистов из 3 стран и разных направлений деятельности, готовых предложить вам уникальный опыт сотрудничества: энтузиасты и профессионалы из строительства, гостиничного бизнеса, интерьерного дизайна, финансов и аудита. Компания знает и меняет рынок недвижимости Праги с 2013 года, стабильно выводит свои объекты в ТОП 10 Airbnb по выручке (по версии Airdna), держит уровень загрузки не ниже 84 % в году и помогает богатеть инвесторам из 10 стран мира.