Туристическое агентство EuroTour Group

Экскурсии по Европе - из Праги:
Вена, Дрезден, Париж, Будапешт, Берлин, Нюрнберг, Регенсбург, Бамберг, Саксонская Швейцария, Пассау, Швейцарияция, Верона и Венеция, Оломоуц и Краков (соляные пещеры "Величка")
Экскурсии по Чехии:
Чешский Крумлов и Глубока над Влтавой, Кутна Гора и замок Чешский Штернберг, Замок и средневековая корчма Детенице, Замок Сихров и Турнов, Карлштейн + Конопиште (2 замка по цене одного), Тайны древних подземелий и Пражских монастырей, Чешский Рай , Моравский Крас и замок Леднице, Замок Пругонице и пивоваренный завод Козел
Самый большой выбор экскурсий, возможность выбора методов оплаты, удобное расположение офисов - Вацлавская площадь в центре Праги.
Бесплатная обзорная экскурсия по Праге в подарок!
Звоните на вайбер или ватсап: +420 773 633 980
Главный офис: Krakovska 593/19, Praha 1, Nove Mesto
Время работы : 09:00 - 16:00
Vaclavske náměsti 62, Praha 1, Nové Město
Время работы : 09:00 - 19:00
Vaclavske náměsti 58 (Дом Моды), Praha 1, Nové Město
Время работы : 09:00 - 19:00