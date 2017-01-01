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Услуги // Туристические агентства // Туристическое агентство EuroTour Group

Туристическое агентство EuroTour Group

Экскурсии по Праге, Чехии и Европе на русском языке. Групповые и однодневные экскурсии с профессиональными гидами по самым лучшим ценам! Бесплатная обзорная экскурсия по Праге в подарок! +420 773 633 980 ( viber/whatsapp )
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Экскурсии по Европе - из Праги:

Вена, Дрезден, Париж, Будапешт, Берлин, Нюрнберг, Регенсбург, Бамберг, Саксонская Швейцария, Пассау, Швейцарияция, Верона и Венеция, Оломоуц и Краков (соляные пещеры "Величка")

Экскурсии по Чехии:

Чешский Крумлов и Глубока над Влтавой, Кутна Гора и замок Чешский Штернберг, Замок и средневековая корчма Детенице, Замок Сихров и Турнов, Карлштейн + Конопиште (2 замка по цене одного), Тайны древних подземелий и Пражских монастырей, Чешский Рай , Моравский Крас и замок Леднице, Замок Пругонице и пивоваренный завод Козел

Самый большой выбор экскурсий, возможность выбора методов оплаты, удобное расположение офисов - Вацлавская площадь  в центре Праги.

Бесплатная обзорная экскурсия по Праге в подарок!

Звоните на вайбер или ватсап: +420 773 633 980

Главный офис: Krakovska 593/19, Praha 1, Nove Mesto

Время работы :   09:00 - 16:00

Vaclavske náměsti 62, Praha 1, Nové Město

Время работы :   09:00 - 19:00

Vaclavske náměsti 58 (Дом Моды), Praha 1, Nové Město
Время работы :   09:00 - 19:00

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Контакты
https://eurotour-group.ru/
+420 773 633 980
Vaclavske náměsti 62, Praha 1, Nové Město , три офиса в самом центре Праги: Vaclavske náměsti 58/ Vaclavske náměsti 62/Krakovska 19
ТЕГИ: экскурсии, Туризм, гиды, Прага, аэропорт Прага


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