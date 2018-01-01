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Транспорт // Транспортные услуги // Перевозка Грузов Чехия-Прага Качественный сервис,грузовые перевозки,транспортные услуги,переезды

Перевозка Грузов Чехия-Прага Качественный сервис,грузовые перевозки,транспортные услуги,переезды

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ПЕРЕЕЗДЫ ПРАГА, ЧЕХИЯ, ЕВРОПА. • Предлагаем переезды по Праге и по всей стране, а также по Европе; • Переезды квартир, офисов, малых и крупных компаний, домов; • Доставка мебели, строительных материалов, бытовой техники из магазинов; • Предоставление всех необходимых упаковочных материалов; • Утилизация мебели и бытовой техники ; • Сборка, разборка мебели; • Грузчики; • Гарантия качества и надежности предоставляемых услуг. • Наши контакты: +420 702383333 +420702393333
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Контакты
www.autodoprava1.cz
+42070239333
Praha Naroni Obrany 826/31 , Great hayq s.r.o 2 эт.,оф. 22


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