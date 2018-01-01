Juliartti - мастерская по изготовлению свадебных фотоальбомов в Праге
Привет! Я занимаюсь изготовлением свадебных объемных фотоальбомов, книг пожеланий, аксессуаров, украшений для прически. Все полностью ручной работы и сделано с любовью!
Фото не передает всю мягкость, объемность и ажурность альбомов! Их обязательно нужно смотреть и держать в руках в живую!
Также делаю детские фотоальбомы, текстильные шкатулки, обложки на документы.
Творчеством и ручной работой занимаюсь 7 лет, в техниках: скрапбукинг, декупаж по стеклу, декупаж по дереву, точечная роспись предметов и стекла, декор подсвечников, праздничные венки из веток и композиции, парафиновые свечи и гелевые свечи.
Хранить и просматривать фото с самого важного дня в жизни в таком альбоме вдвойне приятнее!
Мой телефон:
420 773931136 (WA +77016244044)
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